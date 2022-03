Benefietconcert voor Oekraïeners in Boxtel: ‘Mooi om te zien dat iedereen belangeloos meewerkt’

Vorige week liep Maarten Melis uit Boxtel door Den Bosch, toen hij op de Parade tegen een demonstratie tegen de oorlog in Oekraïne aanliep. Een toespraak van een Oekraïense journalist daar, raakte hem. ,,Iedereen bij die bijeenkomst was zo betrokken en bevlogen. Haar toespraak maakte indruk. De emoties, die nam ik mee naar huis.”

Lokale line-up

,,Daarna treden de hele avond bands op in de zaal", vertelt Van Alphen. Een greep uit de line-up: de Boxtels-Marokkaanse band Kasba, One Two Trio, De Kromploegers uit Liempde, Byrds on the Wind, Mevr. Van Heck, Saab XL uit Esch en Angela’s Project: een band bestaande uit leerlingen en oud-leerlingen van de Angelaschool.