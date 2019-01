Benzinedief tankt vijf keer zonder betalen in één week: pompstations in Schijndel en Den Bosch de dupe

The Read Shop Sint-Michiels­ges­tel op nieuwe plek geopend

9 januari SINT-MICHIELSGESTEL - The Read Shop heeft haar deuren gesloten in de oude winkel aan het Hoefijzer op het Petrus Dondersplein. Ondertussen is ze op haar nieuwe stek, in de ‘plint’ van het Dommelsch Huys naast het Kruidvat alweer geopend.