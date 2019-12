Bestelbus vol drugs met straatwaarde van 10 miljoen euro van A2 bij Liempde geplukt

Agenten zagen het huurbusje dinsdag rond 13.30 uur in noordelijke richting rijden op de A2, ter hoogte van Best. De agenten wilden het busje controleren en gaven de bestuurder een volgteken. Op parkeerplaats Ooiendonk bij Liempde zagen de agenten tijdens de controle door de achterruit van de bus een grote hoeveelheid dozen in de laadruimte liggen.

Anijsgeur

In een van de dozen lag een plastic zak met een lichtbruine substantie. Omdat de agenten het vermoeden kregen dat het mogelijk om drugs ging, werd een nader onderzoek ingesteld. Bij het openen van de deur van de laadruimte kwam een sterke anijsgeur de agenten tegemoet. Die geur wees op de mogelijke aanwezigheid van MDMA. Uit verder onderzoek bleek dat er 400 kilo MDMA-kristallen in het busje was opgeslagen.

Arrestatieteam ingezet bij huiszoeking

In het onderzoek naar de herkomst van de MDMA is in de nacht van woensdag op donderdag een huiszoeking geweest bij een ex-lid van de Hells Angels en tegenwoordig lid van motorclub Bandidos. Bij die huiszoeking is volgens de politie niets bijzonders aangetroffen. Bij de huiszoeking is een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies ingezet.