Biomassaplein in Boxtel ontvangt kwart miljoen euro

Bedrijfson­ge­val in Boxtel, slachtof­fer met spoed naar het ziekenhuis

12:21 BOXTEL - Op het bedrijventerrein aan de Staarten in Boxtel heeft vrijdagochtend een bedrijfsongeval plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Wel kwamen twee ambulances, een speciaal mobiel medisch team en de politie ter plaatsen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.