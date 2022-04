Blijdschap maar toch ook een enkele zorg over nieuwbouw basisschool Esch

Groen gaat voor parkeren in woningbouw­plan De Kleine Aarde

DEN HAAG/BOXTEL – Het huidige parkeerterrein aan het Klaverblad moet de toegang blijven naar het nieuwe appartementencomplex op De Kleine Aarde in Boxtel. Het is niet de bedoeling dat bewoners van de nog 22 te bouwen appartementen gaan in- en uitrijden via de fietsstraat Munselse Hoeve.

26 maart