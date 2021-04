Boerderij en Gasterij 't Dommeltje Boxtel weer uit de startblokken na verwoestende brand

VIDEO Hoogbejaar­de bewoonster gewond na val tijdens woning­brand in Sint-Michiels­ges­tel

31 maart SINT-MICHIELSGESTEL - Een hoogbejaarde bewoonster van een appartement aan de Klokakker in Sint-Michielsgestel is woensdagmiddag gewond geraakt na een val tijdens een woningbrand. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.