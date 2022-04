Boeremèrt in Liempde gaat met de tijd mee

De Hopbel verdwijnt na 72 jaar uit Schijndel en maakt plaats voor De Kafmolen, plus biercafé

SCHIJNDEL - Grand-café De Hopbel in Schijndel sluit in juli na 72 jaar de deuren. De buren van Het Tramhuys kochten het pand en verhuizen hun cafetaria-restaurant De Kafmolen naar deze locatie in het centrum. ,,En we starten er ook een trendy biercafé.”

12 april