Boerenorganisaties vrezen nieuwe acties dierenactivisten

DEN BOSCH - De schrik zit er goed in op het Brabantse platteland. Er is angst voor nieuwe acties van dierenactivisten. Boerenbelangenorganisatie ZLTO waarschuwde hun leden na een tip van de politie.

De timing is niet toevallig. Woensdag dient in Den Bosch de rechtszaak tegen 67 dierenactivisten die afgelopen mei in Boxtel een varkensstal bezetten, waardoor er waarschijnlijk veel betogers in het land zijn.

De ZLTO waarschuwde zaterdag na contact met de politie boeren, specifiek in het buitengebied van Boxtel en Haaren. Er zou een nieuwe bezettingsactie aan zitten te komen. Vooralsnog bleek het loos alarm. Maar de belangenclub blijft op haar hoede. Dat is eigenlijk sinds de actie van 13 mei sowieso al het geval, stelt bestuurslid Janus Scheepers. ,,Boeren wonen met hun gezinnen op het bedrijf, de impact van zo’n bezetting is enorm. De onzekerheid op het platteland is groot. Veel boeren sluiten hun bedrijf nu helemaal af.”

‘Boeren, sluit de stal af’

De ZLTO adviseert boeren deze week extra scherp te zijn op verdachte bewegingen rondom de stal en goed af te sluiten.

Ook de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij), die de Boxtelse boer vertegenwoordigde tijdens de stalbezetting, verspreidde afgelopen weekeinde al een nieuwsbrief aan haar leden waarin werd gewaarschuwd voor acties: ‘De verwachting is dat de rechtszaak extra activisten op de been brengt rond deze periode. Het valt niet uit te sluiten dat zij de gelegenheid aangrijpen voor een nieuwe actie.’ Volgens een woordvoerster zijn de aanwijzingen concreter: ,,Er worden op sociale media plannen gesmeed.”

Veel buitenlandse activisten