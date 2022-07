Bouw dorpshuis De Stek is bijna klaar: nu de inrichting nog

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Om in Gemonde een nieuw dorpshuis De Stek te maken, werd het afgelopen jaar flink aan de Lambertusschool getimmerd. Een school verbouwen terwijl alle kinderen in het gebouw les krijgen is een hele opgave. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Nu ook de allerkleinsten van het Berenhuis hun nieuwe plek hebben ingenomen, is het nieuwe Kindcentrum Montis klaar voor het schooljaar 2022-2023.

Evenementenvloer

Maar de aannemer is nog niet vertrokken. Dat staat te lezen in de nieuwsbrief van dorpshuis De Stek. De Stek komt vooral te zitten in de gymzaal aan de voorkant van het grote schoolgebouw. ,,In de vakantie wordt er nog beperkt gewerkt aan de afwerking van de wanden hier. Ook de vloeren en het plafond zijn nog niet helemaal klaar. In de vakantie wordt ook de nieuwe evenementenvloer gelegd in De Stek. Nu de bouw bijna klaar is, worden ook de containers van het schoolplein verwijderd. Met uitzondering van de schaftkeet voor de bouwvakkers. Die blijft nog even staan.”

Kozijnen nog

En dan moeten de kozijnen nog gerenoveerd worden. De aannemer is afhankelijk van de levering van nieuwe kozijnen. En de verwachting is dat die rond september geplaatst kunnen worden. En dan volgt nog het opkalefateren van het buitenterrein. Dat heeft altijd wel wat te lijden van verbouwingen en aan- en afvoer van veel bouwmateriaal.

Nieuwjaarsborrel

Na de bouwvak wordt dan ook het dorpshuis opgeleverd. ,,Dan krijgen we de sleutel van de aannemer. Maar dan volgt nog de inrichting van het dorpshuis. En daar zoeken we nog hulp bij van handige mensen uit het dorp", zeggen ze in de nieuwsbrief van De Stek. ,,We nemen drie maanden de tijd om toe te werken naar een compleet ingericht dorpshuis. En de officiële opening van De Stek plannen we op 7 januari 2023. Dan houden we daar onze eerste nieuwjaarsborrel.”

Huiskamer

Onder leiding van interieurspecialiste Lisa van Schaik wordt er ondertussen hard gewerkt met onder meer Jacomine Hageman, Bas Doorn, en Marissa van de Loo om het dorpshuis heel gezellig aan te gaan kleden, zodat het een huiskamer voor Gemonde wordt.

Keezen

Intussen is een evenementen-commissie ook al druk in de weer om alle activiteiten voor De Stek in de juiste banen te leiden voor het komend seizoen. Zeven vrijwilliger zetten dat programma in elkaar. Dat gaat onder meer om sportactiviteiten, kaartavondjes, maar ook andere spelavonden als keezen, tokken en andere bordspellen. Maar ook om allerlei andere evenementen voor het dorp Gemonde.



