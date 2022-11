Boxtel blijft dwarsliggen bij bouw nieuwe koeienstal in Lennisheuvel

Bomen in Liempde blijven onderwerp van gesprek: ‘Niet iedereen is tevreden te stellen’

BOXTEL - Op aandringen van de Boxtelse politiek gaat wethouder Fred van Nistelrooij toch nog eens praten met Liempdenaren over hun wens om bomen in een aantal straten te kappen. Maar verwacht daar niet te veel van, laat Van Nistelrooij vooraf doorschemeren. ,,We houden zoveel mogelijk bomen overeind.”

12 november