Boxtel gaat de broekriem aantrekken: ‘Nu komen de pijnlijke besluiten aan bod’

Boxtel moet blijven hameren op belang miljoenen voor spoorplan­nen

BOXTEL - Enkele grote projecten rond het spoor in Boxtel staan op de tocht. Er is een tekort van 17,6 miljoen euro. Rijk, provincie en gemeente zijn niet van plan om ook maar een cent bij te leggen. Er wordt de komende maanden gekeken wat nog wél mogelijk is. Maar zijn er wel alternatieven of moet Boxtel met de vuist op tafel slaan?

5 juli