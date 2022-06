‘Boxtel is een beetje grijzig, maar als je goed kijkt zie je veel dierbaars’

Aan het einde van het interview haast Bea Schoenmakers zich om tóch nog een boodschap mee te geven. De Liempdse (80) neemt na twintig jaar afscheid van de monumentencommissie in Boxtel. ,,Boxtel is tot op zekere hoogte geen spectaculaire gemeente. Een beetje grijzig, en dan zeg ik het nog voorzichtig. Maar als je goed kijkt zie je heel veel dierbaars. Je moet leren kijken en waarderen.’’



De interviewer van dienst krijgt direct een draai om de oren. ,,Heb jij gezien dat er in deze straat alleen al drie rijksmonumenten staan? Nee, dat dacht ik al.’’