Boxtel is vanaf deze week maar liefst drie klimaatburgemeesters rijker

De twee jongste klimaatburgemeesters – Yfke Veenstra en Yenthe van Thiel, beiden elf jaar – zijn afkomstig uit The Star Company, het jaarlijks terugkerende muziek- en dansproject van Inge van den Biggelaar, dat dit jaar het thema klimaat heeft. ,,Yfke en Yenthe zijn onze ‘klimaatjes’: ze kunnen goed vertellen over het klimaat”, legt Van den Biggelaar uit.

De derde klimaatburgemeester is Twan Tiebosch (53). ,,Ik heb me opgegeven omdat ik vind dat we meer in gewone mensentaal moeten vertellen wat iedereen zelf kan doen. Hoe concreter, hoe beter. En het gaat over meer dan alleen energie. Ook over groen bijvoorbeeld. Wat mijn plannen zijn? Eerst de Klimaatweek en daarna wil ik onder meer iets doen met een quiz.”

Lege flessen

Ook Yfke heeft al concrete plannen. ,,Ik wil plantjes gaan zetten bij de andere kinderen van The Star Company. Het is belangrijk dat er over dertig jaar ook nog mensen, dieren en planten op de wereld zijn.” En Yenthe heeft ook al ideeën. ,,Ik wil lege flessen gaan ophalen zodat ze niet op straat terechtkomen.”

Dan is het tijd om de Nationale Klimaatweek-vlag tevoorschijn te halen. Het drietal gaat naar het bordes en hangt de vlag over het balkon. Tot slot doet Ronald Van Meygaarden nog een belofte. ,,Ik ben zelf ook wel beetje een klimaatburgemeester. Als het nodig is, ga ik jullie helpen. We doen het met zijn vieren.”