Boxtel koestert naoorlogse gebouwen en breidt monumentenlijst uit: ‘Trots op wederbouw’

,,Niet alleen gebouwen van honderden jaren oud zijn van historisch belang”, stelt wethouder Désiré van Laarhoven. ,,De periode van de wederopbouw (1945-1965) is een bepalende, kenmerkende tijd geweest voor Boxtel. Er is veel en snel gebouwd, in grote saamhorigheid. We mogen best fier zijn met z’n allen op wat toen is gepresteerd. Het gemeentebestuur, maar zeker ook de inwoners. Door panden extra te beschermen koesteren we ons erfgoed, zetten we Boxtel op de kaart en zorgen we ook nog eens voor een fijne leefomgeving.”