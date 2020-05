BOXTEL - Boxtel laat zich tijdens de huidige coronacrisis van z’n beste kant zien. De lijst met initiatieven van inwoners om met name kwetsbare ouderen te helpen is lang. Heel lang. “Het is hartverwarmend.”

De oudere en meest kwetsbare inwoners ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dat was het doel van de bijzondere samenwerking tussen de professionele hulpverleners van welzijnsinstelling ContourdeTwern en de vrijwilligers van ‘Samen ouder worden in Boxtel’. Ze richtten één loket in voor hulpvragen, stemmen hulp op elkaar af en sporen mensen op die buiten de blik van hulporganisaties en -groepen vallen. ,,De vele spontane en lokale initiatieven die zijn ontstaan tonen aan hoeveel veerkracht er in Boxtel is”, zegt Karin van Ditmars (ContourdeTwern). En Jac Nouwens van ‘Samen ouder worden’: ,,We zijn trots op de enorme maatschappelijk betrokkenheid die inwoners tonen.”

Iedereen draagt steentje bij

Er is onder meer gekeken welke hulp aan met name kwetsbare ouderen wordt geleverd. ,,Die lijst is lang”, zegt Johan Klunder, manager Boxtel van ContourdeTwern. ,,Loopt van de belronde van een organisatie als de KBO met meer dan 2000 leden tot whatsapp-groepen in verschillende straten.”

Hartverwarmend

Maar ook bijvoorbeeld woonstichting Joost, sportscholen, fysiotherapeuten, de huiskamer Hoogheem, Voedselbank, Zorgsamenbuurt Oost, buurthulp Lennisheuvel, Rode Kruis, Hobbycentrum dragen een steentje bij. Met belronden dus, maar ook beweegvideo’s, hulp bij praktische zaken, maaltijden, informatie en een spontaan muziekprogramma als dat van DJ Frank Stans. ,,Het is hartverwarmend”, stelt Klunder.

Het gevolg is dat de telefoon bij het ‘loket’ niet roodgloeiend staat en ook de mailbox niet uitpuilt met verzoeken om ondersteuning of hulp. ,,Er is op dit moment balans in vraag en aanbod. De meeste vragen kunnen door de hulporganisaties worden afgehandeld.”

Schroom niet, neem contact op

Desondanks zijn er zorgen. Nouwens: ,,Alleenstaande ouderen hebben een hoger risico te vereenzamen in deze periode. Het is een uitdaging voor de komende weken om zo veel als mogelijk mensen uit deze groep te vinden en contactmomenten aan te bieden. Daarvoor hebben we ook hulp nodig. Tegen die mensen zelf zou ik willen zeggen: schroom niet, neem contact met ons op. Dan kunnen we voor ondersteuning zorgen”, zegt Nouwens.

Mantelzorgers

De zorgen over de grote druk op mantelzorgers, vooral degenen die voor hun eigen partner zorgen, nemen eveneens toe. ,,We krijgen meer meldingen van mensen uit deze groep die problemen ervaren. Ook omdat hulp, zoals dagbesteding voor de partner voor wie zij zorgen, is weggevallen. Daardoor zijn mensen 24 uur per dag op elkaar aangewezen in vaak ook nog een kleine omgeving. We zien daardoor de problemen groeien”, vertelt Van Ditmars.

De richtlijnen van het RIVM voor mantelzorgers zijn enigszins aangepast. Er is nu (summier) meer bezoek toegestaan. Nouwens: ,,De verruiming is nog niet voldoende om de druk weg te nemen. Wij zullen daarom ook kijken wat er te organiseren is. Denken daarbij toch aan een vorm van dagbesteding, die uiteraard aan de richtlijnen moet voldoen. Er is ons veel aangelegen om de mantelzorgers in de benen te houden. Want zijn onmisbaar, ook de komende weken.”