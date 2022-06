Boxtel zet de druk er vol op bij grondeigenaren rond het spoor, Keulsebaan en nieuwe verbindingsweg

Quincy van U. (20) in hoger beroep tegen vonnis wegens brandstich­ting in ouderlijk huis

DEN BOSCH - Schijndelaar Quincy van U. (20) is in hoger beroep gegaan tegen de veroordeling voor brandstichting twee jaar geleden in zijn ouderlijk huis aan de Planetenlaan. Ook het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank.

