Boxtelse Yvon Jaspers ontkent ‘verboden schnabbel’: 'Het is onschuldig, geen kwade bedoelingen’

Noodkreet landgoed Haarendael van Cuyperge­noot­schap

15 januari HAAREN - De landelijke monumentenorganisatie het Cuypersgenootschap maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het rijksmonument Haarendael in Haaren. Het roept de gemeente op om de eigenaar van dit historische complex in ieder geval te dwingen om daken, goten en ramen wind- en waterdicht te houden. Dat moet voorkomen dat de gebouwen verder in verval raken.