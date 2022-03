Boze zwemmers uit Schijndel boeken succesje

‘Verkeers­knel­pun­ten, elke kern heeft er mee te maken’

SINT-MICHIELSGESTEL - Lianne van der Aa is opnieuw lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Michielsgestel voor het CDA. De Dungense is nu wethouder in de coalitie met PPA en VVD. In 2014 kwam ze als raadslid en fractievoorzitter nog in de oppositie terecht.

5 maart