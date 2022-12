10.000 jaar vóór Christus kwam er al volk over de vloer in Den Dungen

Frauderen­de eigenaar vakantie­park Molenheide in Schijndel moet dertien maanden de cel in

SCHIJNDEL/ARNHEM - Een 53-jarige eigenaar van Comfortparcs is door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot dertien maanden gevangenisstraf voor fraude en witwassen. Comfortparcs is ook eigenaar van recreatiepark Molenheide in Schijndel.

8 december