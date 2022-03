Handen uit de mouwen voor Natuurspeeltuin Gestel

Alles ligt klaar: boormachine, paaltjes, grondboor en een palenslager. Zonnetje erbij, en koffie. ,,We doen hier altijd één klus tijdens NLdoet.”

Extra balken

Jan Reuvekamp stroopt de mouwen op. Hij is secretaris van de Natuurspeeltuin Sint-Michielsgestel. ,,We maken extra balken op de startbult van de tokkelbaan zodat het zand niet meer wegglijdt. Veel kinderen gebruiken de tokkelbaan. Ook ouders trouwens.”

Doneren

De vrijwilligersgroep bestaat uit de bestuursleden van de Natuurspeeltuin, plus de enige man die zich opgaf voor deze NLdoet-klus: Ivo Wouters. ,,Mijn dochter maakt gebruik van deze speeltuin en we doneren weleens wat in de collectebus bij de ingang”, vertelt Wouters. ,,Maar het is beter om iets te doen. Op de sportvereniging help je bij de bar. Hier is geen bar, maar er is genoeg te doen. Ook leuk om andere mensen te leren kennen. Het zijn mijn dorpsgenoten, maar ik kende ze niet.”

Allerleukste speeltuin

Wouters pakt de grondboor en boort een gat in de grond voor het eerste paaltje, terwijl zijn achtjarige dochter Jojanneke vanaf het klimrek toekijkt. ,,Dit is de allerleukste speeltuin van allemaal”, vindt ze. Een tijdje later is de zijkant van de startbult voorzien van een extra balk. ,,Kinderen beklimmen de bult ook via de zijkant. Nu glijdt het zand niet zo gemakkelijk meer naar beneden”, verklaart terreinmeester Jur Vos.

Hark

Hij grinnikt: ,,Je kunt het vergelijken met de kust. Dit is dan door voet-erosie in plaats van door water en wind.” Terwijl Marijn Alders al harkend het zand op de juiste plekken terugbrengt, komt de tweejarige Noa de Hart haar helpen. Samen met zijn vader pakt hij ook een hark. Intussen beklimt de eenjarige Siem Bernard de startbult en onderzoekt de boormachine.

Club van 31

,,Er maken heel veel kinderen gebruik van de speeltuin. Het is hier altijd druk”, zegt Alders. ,,We hebben 31 vrijwilligers die allemaal één dag per maand even door de speeltuin lopen om te kijken of alles in orde is en om de rommel op te ruimen. De Club van 31 heten we. Maar eigenlijk hebben we allemaal inmiddels wat oudere kinderen, dus het zou leuk zijn als er meer jonge ouders bij komen.”

Robinia

Dan start Vos met de tweede boorsessie. Rookpluimpjes slaan van de boor af. ,,Dit is Robinia, Europees hardhout. Daar kom je niet zomaar doorheen.” Hij legt de boor op de grond. ,,Zo, ik heb mijn beweging weer gehad vandaag!”