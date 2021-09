Brabants oudste inwoner overleden: zuster Marcelliana werd 107 jaar

Kleintjes kunnen nog, maar grootscha­lig zonnepane­len leggen wordt heel moeilijk

1 september SINT-MICHIELSGESTEL - Wie in Sint-Michielsgestel een dak van een woning vol wil leggen met zonnepanelen, die kan nog rekenen op het terug leveren van groene energie aan het net. Maar wie een grootschalig plan heeft met zonne-energie opwekken doet er goed aan Enexis of TenneT te benaderen. De netwerken zitten namelijk behoorlijk vol. In een deel van Berlicum en groot deel van Gemonde is het netwerk zelfs boordevol.