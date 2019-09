‘Brand Haarendael was onmogelijk binnen de perken te houden; vuur verspreidde zich via de zolders’

UPDATEHAAREN - De brand in Haarendael was onmogelijk binnen de perken te houden afgelopen weekeinde. Dat zegt Ruud Huveneers van de brandweer. Maandagochtend praat hij tijdens een speciale persconferentie in het gemeentehuis van Haaren over een onmogelijke taak om het historische complex Haarendael te kunnen redden.

,,Al zeer snel zat de brand in de zolder. We waren het pand binnengegaan voor een snelle aanval op de brand. Maar voor onze veiligheid was het niet meer opportuun om binnen in het gebouw te blussen. Vervolgens moesten we van buitenaf en vooral met hoogwerkers aan de slag om de uitslaande brand te lijf te gaan. De kapel en sommige historische delen waren nog te redden.”

Geen brandmelders

Waar de brand is ontstaan, daar waren geen brandmelders. Dat was op de eerste verdieping naast de hoofdingang. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Dat zegt Marcel van Dinther van de politie Oost-Brabant. ,,We houden nog alle scenario’s open en forensisch onderzoek zal moeten uitwijzen of we de oorzaak kunnen vinden van de brand. Door de heftige brand zijn wellicht veel sporen uitgewist en vernietigd. En omdat muren op instorten staan, bemoeilijkt dat ons onderzoek.”

Brandslangen

De brandweer ging uiteindelijk met honderd mensen aan de slag om de brand te blussen. Vlakbij werden de eerste waterputten aangeboord. ,,Maar als je weet dat een brand veel langer gaat duren, wil je ook veel water hebben. Dus hebben we uiteindelijk een grote leiding aangelegd vanaf de Broekley, vier kilometer verder op, naar Haarendael. Zo hadden we uiteindelijk voldoende water voor de lange blusperiode. Dat duurde wel drie kwartier om zoveel brandslangen richting de Broekley te leggen.”

Vuur verspreidde zich via de zolders

Quote Voor onze veiligheid was het niet meer opportuun om binnen in het gebouw te blussen De brandweer moest gebruikmaken van veel blusvoertuigen, maar vooral ook ladderwagens. ,,Tussen de gebouwen de brand blussen, dat bleek vrijwel onmogelijk. We kennen dit gebouw op ons duimpje en dat heeft in feite veroorzaakt dat we goed voor onze eigen veiligheid hebben gekozen. Omdat de brand vooral via de zolders verspreidde, hebben we gebruik gemaakt van ladderwagens om van bovenaf te kunnen blussen.”

Gedenkplaats