Brand in berging van monument Beekvliet in Sint-Michielsgestel

Laatste Kampina­tocht een feit: Organisa­tie stopt na 44 jaar

BOXTEL - Tranen in de ogen hebben de bestuursleden van de Boxtelse Wandelsportvereniging De Keistampers over hun opheffing. Reden is een tekort aan bestuursleden. Desondanks genieten wandelaars van de laatste Kampinatocht.

8 mei