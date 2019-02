Burgemeester Haaren voelt zich overvallen door wethouders: ‘Ik ben als crimineel behandeld’

De oorzaak van de vertrouwenscrisis zou liggen in verstoorde verhoudingen en verschillen in opvattingen. Wethouder Harry van Hal (CDA) wil daar geen verdere toelichting op geven. ,,We willen niemand beschadigen.” Volgens hem speelt deze kwestie al langer.



Voor Zwijnenburg kwam de vertrouwensbreuk als een donderslag bij heldere hemel, zo vertelt ze. ,,Er is in mijn ogen niks gebeurd wat hiertoe moest leiden. Ik heb ook in dit college altijd indringende vragen gesteld, voor onze inwoners. Zo hoort dat te gaan in een bestuur.”



Zwijnenburg is in oktober 2013 als burgemeester in Haaren begonnen. Zij was eerder namens de VVD zes jaar raadslid in Woudrichem en zes jaar lid van Provinciale Staten. Zij stelt: ,,Volgens mij gaan de wethouders nu hun boekje ver te buiten. Maar dit zegt meer over hen dan over mij.... Ik meen oprecht dat ik dit niet verdiend heb; ik voel me als een crimineel behandeld. Deze situatie is slecht voor onze inwoners, voor de gemeente en voor de onderhandelingen met de andere gemeenten over de opsplitsing.”