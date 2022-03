Caravan volledig uitgebrand in Boxtel, geen persoon in wrak aangetroffen

BSO, maar dan lekker buiten met sport en spel: Bolderbu­ren begint ermee

DEN DUNGEN - Bolderburen biedt aan zeker 550 kinderen in vier kindcentra buitenschoolse opvang in Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Gemonde. Na de zomervakantie wordt er als het aan Bolderburen ligt een nieuwe outdoor-locatie toegevoegd bij scouting Petrus Donders op Zegenwerp in Gestel.

20 maart