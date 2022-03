Caroline herstelde juist op tijd van corona voor première Brabants Muziek-Theater: ‘Dansen met mondkapje op was heftig’

Albertine (21) runt de nieuwe Intratuin in Boxtel: ‘Het gaat bij onze familie áltijd over het tuincen­trum’

BOXTEL - Het is Albertine Kolbach met de paplepel ingegoten, werken in het tuincentrum. Als klein meisje stond ze al plantjes te potten. Nu, vers afgestudeerd en slechts 21 jaar, staat ze aan het hoofd van de nieuwe Intratuin in Boxtel. ,,Ik wil het wel echt anders doen dan mijn vader.”

8 maart