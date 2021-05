Celstraf zoon van Jack de Vlieger is onherroepelijk, OM heeft oog voor ‘bijzondere familieomstandigheden’

Gaat het er dan toch van komen? Plan voor woningbouw in gebied Moorwijk

7 mei BOXTEL - Zo’n dertig jaar is er in Boxtel al discussie over bouwen in het gebied Moorwijk. Verder dan een complex met luxe appartementen kwam het niet. Nog niet, want nu ligt er na jaren van juridische procedures en andere bezwaren een plan voor 44 appartementen en 24 woningen voor senioren.