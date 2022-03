‘Centrumrechts geluid mist Gestel nu nog in de raad’

SINT-MICHIELSGESTEL - Ramon van Asch (24) is student én ondernemer met een marketing- en evenementenbureau in Sint-Michielsgestel. Hij is nog vrijgezel en woont bij zijn moeder. Van Asch is lijsttrekker voor Lijst 8, een nieuwkomer in de Gestelse politiek.

Ramon van Asch is er eerlijk over. ,,Een directe aanleiding om mee te doen in de politiek van Sint-Michielsgestel was er niet een-twee-drie. Of toch? Ja, de Gestelse politiek mist nu nog een geluid dat ik gemakshalve maar centrumrechts noem. Fatsoenlijk rechts, dan wel. Dat gaat dan om zaken als hoe we moeten omgaan met onderwerpen als windmolens. Niet doen die molens. Maar ook over het feit dat de overheid zich niet te veel moet bemoeien met ondernemers én boeren met rust moet laten.”

Van Asch was met zijn partij te laat met het inleveren van zijn kandidatenlijst. ,,Daarom gingen we als Lijst Blanco, zonder naam van start. Maar ik noem het nu Lijst 8. Omdat we dat getal na een loting hebben gekregen.”

Wat wil u per se voor elkaar boksen als u in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel wordt gekozen?

,,Ik merk dat de kloof tussen politiek en burgers steeds groter wordt. Het is juist mijn bedoeling om die kloof weer kleiner te maken. Goed luisteren naar burgers dus. Daarmee kun je veel ontevredenheid bij inwoners weg halen en vertrouwen in de politiek herstellen.”

Wat is uw favoriete plek in de gemeente?

,,Dat is zonder twijfel het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel. Maar dan vooral de Oude Toren. Ik hou niet van moderne architectuur, wel van mooie, oude, historische gebouwen. De Oude Toren is dat. En hier is het altijd lekker druk op het plein, daar ontmoet je veel mensen. Ik hou van mensen zien en ontmoeten. Vandaar.”

Waarom zouden stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen op u moeten stemmen?

,,Misschien wel vanwege mijn gedrevenheid om dingen te doen. Ik ben ingestapt terwijl ik in feite nog niet eens wist dat je voor raadslid zijn ook een vergoeding krijgt. Ons geluid laten horen, ik vind dat belangrijker dan geld krijgen voor dat raadswerk.”

Wat weten kiezers nog niet van u?

,,Dat ik maar wat graag op bezoek ga bij mijn oma Jeanne. Die is nog maar alleen, want opa is er niet meer. Bij oma is het de zoete inval. Ik ga daar heel graag naartoe om een bakkie thee te leuten. Koffie lust ik niet. Vroeger kwamen we al vaak bij oma. Het is misschien dan ook wel een gewoonte geworden. Altijd gezellig bij haar. Ik kom er dan ook maar wat graag.”



