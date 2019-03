Chaos op stations door stroomstoring: treinverkeer Eindhoven-Den Bosch plat en niet genoeg bussen beschikbaar

De storing duurt al sinds 10.50 uur. Aanvankelijk dacht de NS dat de boel rond 13.15 uur weer zou rijden, later werd 15.30 uur gecommuniceerd. Maar inmiddels verwachten de Spoorwegen dat het tot 16.30 uur gaat duren. Er zijn bussen ingezet, maar dat zijn er bij lange na niet genoeg voor het aantal reizigers. Honderden, zo niet duizenden mensen staan te wachten op de stations Eindhoven en Den Bosch. En ook in Boxtel en Best is het druk, zo melden reizigers. Zij klagen ook over een gebrek aan informatie van de NS.

Volgens een woordvoeder van ProRail gaat het om een storing in de stroomvoorziening naar de seinen en wissels. Rond 14.00 uur was het monteurs nog niet gelukt om de oorzaak te achterhalen. Zolang die niet bekend is, is ook niet in te schatten hoe lang de storing precies gaat duren. Of de prognose van 16.30 uur gehaald wordt is daarom ook nog allerminst zeker.

De NS heeft tussen Eindhoven en Den Bosch bussen ingezet, maar dat is niet voldoende om de grote hoeveelheid gestrande reizigers op de stations te helpen. Volgens de NS komt dat onder meer omdat aanvankelijk de inschatting was dat de treinen vrij snel weer zouden rijden. Waarom precies weet een woordvoerder niet, maar het is volgens hem op dit moment erg lastig om aan bussen te komen.

De woordvoerder: ,,Daarnaast reizen op dit traject zo veel mensen, dat het überhaupt moeilijk is om die met bussen te vervoeren. Om hen allemaal op hun bestemming te brengen hebben we echt weer treinen nodig. Daar gaan al gauw honderden tot duizend mensen in.‘’

Via Boxtel

Reizigers uit Eindhoven naar Tilburg kunnen van de bus overstappen in Boxtel. Volgens de site van de NS rijden de snelbussen van station Eindhoven via Boxtel naar Den Bosch. Andere bussen stoppen onderweg ook op Strijp-S en Best.