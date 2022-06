Club brabo's van comedian Steven Brunswijk moet stappubliek in Boxtel houden

Met enige weemoed, maar de spiegel­tent in Boxtel staat te koop

BOXTEL - Pure nostalgie uit de jaren 30 van de vorige eeuw en inmiddels een begrip in Boxtel. Tóch staat de houten spiegeltent Bon Salon met zijn kroonluchter, gigantische doeken en nisjes met 21 schilderijtjes te koop. ,,Er is al belangstelling, maar als de tent dit jaar niet verkocht wordt, is dat ook niet erg.’’

30 mei