De Bokselse Kwis verdeelt 2.400 euro

Alle nieuwe huizen in sociale huursector: ‘Dat is bijna een unicum in Nederland’

SINT-MICHIELSGESTEL - 24 nieuwe appartementen en veertien huizen. Allemaal in de sociale huursector. Dat is anno 2022 zowat een unicum te noemen in een bouwplan. Maar aan de Irenestraat in Sint-Michielsgestel gaat het lukken. De nieuwe bewoners zijn er al superblij mee.

25 november