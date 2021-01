De Boxtelnaar houdt van de Aziatische keuken: “Afhalen en bezorgen verloopt soepeltjes”

De olie in de wokpan knettert op het hoge vuur, even later gevolgd door een symfonie van sissende geluiden. Op het gezicht van Sin-Liang Liu (38), eigenaar van Také Restaurant, verschijnt een glundering. „De meeste gerechten die we bereiden zijn Japans. Maar wel aangepast, om de Europese smaakpapillen tevreden te stellen”, vertelt hij. „Op de menukaart staan onder andere nigiri, gunkan en maki. En dat in meerdere varianten. Zélf kom ik uit Hangzhou, net onder Shanghai, wat het misschien een beetje verwarrend maakt. Dan snap je waarom je óók Chinese lekkernijen op onze kaart aantreft. De spring rolls bijvoorbeeld zijn delicious. Eentje proeven?”