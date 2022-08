De Boxtelse kermis is anders, maar niet tot ieders tevredenheid: ‘De sfeer is weg’

Boxtel, zaterdagmiddag. Het is nog rustig op de Markt. De kermissfeer lijkt wat minder aanwezig te zijn dan voor de coronacrisis. Kleinere kermis, grotere terrassen. ,,Kleine kinderen op de kermis, tussen terrassen waar alcohol wordt geschonken? Hoe is het mógelijk!” Carin van Asveldt van café Dok12 is niet te spreken over de nieuwe opzet. ,,Bovendien was er voorheen veel meer reuring op de kermis op de Markt omdat er meer loop zat tussen de Markt en het Breukelsplein. Die is er nu niet en de sfeer is weg. Maar voor ons maakt het qua omzet niet uit: die draaien we toch wel.”