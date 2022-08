De Garage in Boxtel dicht, maar woningbouw is nog ver weg

De garage was vanaf 2011 de universele werkplaats van Van den Udenhout, waar voor alle merken reparaties en onderhoud uitgevoerd werden, er apk gekeurd kon worden en occasions (tweedehands auto’s) verkocht werden. Voor die tijd was het al het Volkswagen Service Centrum Van den Udenhout.



Volgens directeur Kurt Verhees is De Garage gesloten omdat ‘onze klanten meer en meer voor de merkdealer kozen’. ,,Dat is een trend op de markt en zie je dus meer en meer gebeuren.’’ Van den Udenhout verplaatst het werk dan ook naar service-vestigingen in Eindhoven, Veldhoven, Veghel, Oss en Den Bosch.