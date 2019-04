De hoeveelste Paaspop is dit nu?

‘Sinds zijn eerste editie in 1974 heeft Paaspop een ware metamorfose ondergaan...’, zo meldt de organisatie van het internationale muziekfestival in Schijndel steeds in persberichten. Dan zou Paaspop dit jaar dus 45 jaar bestaan. Of is de komende editie vanaf vrijdag 19 april toch de 40e?, zoals het Schijndelse magazine B’Ons schrijft in het laatste nummer waarin bezoekers herinneringen ophalen aan Paaspop.