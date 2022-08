De klok van de Zwarte Zusters dreigde verloren te gaan, maar galmt nu bij het haventje van Esch

,,Die klok moet in Esch blijven, die gaat Esch niet uit!” Is getekend: Jos en Maarten Timmermans. Nu staat de klok bij het haventje in Esch, net een meter boven de herdenkingsplek voor oorlogsgevallenen. In een staketsel, als miniatuur van de beroemde klok op de Waalsdorpervlakte in de duinen bij Wassenaar.