De liefde én betovering overheersen bij dansvoorstelling Aladdin in Schijndel

SCHIJNDEL - Mystiek en magie, waarbij het goede zegeviert over het kwade. Cultureel Centrum ’t Spectrum in Schijndel wordt komend weekend omgetoverd tot de feeërieke wereld der Agrabanianen. Regisseur en choreograaf Elmira van Maris-Amirhanova strijkt er met een vijftigtal lokale danseressen en een handjevol dansers neer om de familievoorstelling Aladdin te vertolken.

Het is alweer de achtste productie die Van Maris-Amirhanova in haar woonplaats op de planken brengt. Want na De kleine zeemeermin, Doornroosje, Assepoester, Het zwanenmeer, De 12 dansende prinsessen, Peter Pan en Belle en het Beest laat ze nu het licht schijnen op Aladdin. Dat doet ze onder de vlag van Phoenix Cultuur, de plaatselijke stichting voor cultuureducatie.

Aladdin en de wonderlamp is wellicht het bekendste sprookje uit de verhalencyclus Duizend-en-een-nacht, in 1710 opgetekend door de Franse archeoloog en arabist/oriëntalist Antoine Galland. In 1992 kreeg het sprookje een nóg grotere bekendheid toen Disney de animatiefilm uitbracht. Sindsdien zijn er talrijke versies verschenen in meerdere kunstdisciplines, waaronder musical en dans.

Naar Schijndel voor liefde

Van Maris-Amirhanova is geboren en getogen in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent, waar ze ook haar studie aan de dansacademie afrondde. „De liefde voor mijn vak heb ik zo’n twintig jaar geleden meegenomen naar Schijndel, waar ik naartoe getrokken ben vanwege de liefde. Juist de liefde staat centraal in deze performance, met name de moraal ervan. De liefde in haar meest pure vorm maakt ons allemaal gelijk, ongeacht afkomst en materiële rijkdom. De zoon van een arme kleermaker die trouwt met de dochter van de sultan, waarom niet?”

Volledig scherm Een repetitie van de dansvoorstelling Aladdin, die komend weekend in 't Spectrum op de planken staat. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius

Ze geeft wekelijks les aan (ballet)danseressen van allerlei leeftijden, die deel uitmaken van de afdeling klassieke dans van Phoenix Cultuur. „Ons vorige optreden was bijna drie jaar terug. We hebben er heel veel zin in, na die langdurige coronaslaap. Ach, eigenlijk niks vergeleken met wat Doornroosje heeft meegemaakt.”

Tommy Zonneveld is Aladdin

Haar dochter Diane, een van de danseressen, heeft de rol van prinses Jasmine omarmd: „Voor mij is het de zesde keer dat ik meedoe. De basis van klassiek ballet is opnieuw aangevuld met gevarieerde dansstijlen, wat mij persoonlijk enorm aanspreekt.”

Acteur Tommy Zonneveld kruipt in de huid van Aladdin, Felix Kooijmans is de gemene Jafar, Dries van der Heijden de djinn in de wonderlamp. Lucky Theo van den Heuvel manifesteert zich als de sultan, uiteraard omringd door zijn harem. Van den Heuvel is ook verantwoordelijk voor de muzikale arrangementen en de techniek.

Truus van de Ven fungeert zoals gebruikelijk als verteller. „Ik probeer telkens alles uit de kast te halen om vooral het kleine grut bij de les te houden. Sommigen zijn snel afgeleid, maar de juiste mimiek doet vaak wonderen”, aldus Van de Ven. De fraaie kostuums en een vliegend tapijt vormen de kers op de taart.



