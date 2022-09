De Open Monumentendag in de Meierij is maar een magere bedoening

SCHIJNDEL/BOXTEL - Wie in de Meierij iets wil gaan doen tijdens Monumentendag, komt er dit jaar wat bekaaid vanaf. Daar is in een aantal kernen in de streek overigens een goede verklaring voor.

‘Duurzaamheid' is het thema van de Open Monumentendag dit jaar. Geen gemakkelijk thema om op in te spelen, want duurzaamheid is lang niet altijd goed zichtbaar te maken. Bovendien is het duurzaam maken van monumenten bepaald geen sinecure. Vanwege de ouderdom en vaak beschermende en beperkende maatregelen, kun je monumenten niet zomaar even bedekken met zonnepanelen.

De kern Schijndel van de gemeente Meierijstad laat Monumentendag dit jaar geheel aan zich voorbij gaan. Daar is volgens de gemeente een goede reden voor. De plaatselijke Heemkundekring is te druk met de organisatie van de manifestatie Boerenleven Schijndel in het tweede weekeinde van oktober. Een eindje verderop in Meierijstad heeft de Erpse heemkundekring eenzelfde excuus. Zij is hartstikke druk met de voorbereidingen van de Archeologiedagen Meierijstad, ook in oktober.

Smitsorgel

Toch is er in Schijndel wel iets te doen dankzij de Stichting Smitsorgel. In het kader van de landelijke Orgeldag worden het Smitsorgel en Beiaard Schijndel in de schijnwerpers gezet. Om 13.00 uur, 14.15 uur en 15.30 uur demonstreert organist Henk van Riel het Smitsorgel. Jan Buil geeft vervolgens tekst en uitleg over het orgel.

Wie in Meierijstad in het kader van Monumentendag toch liever iets anders wil zien, kan terecht in Veghel, Eerde, Zijtaart en Sint-Oedenrode. In de laatste kern is de beklimming van de Knoptoren mogelijk tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Aanmelden voor die beklimming kan via rondleiding@knoptoren.nl.

In Veghel is de Lambertuskerk aan de Markt zaterdag geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur. Om 10.30 en 13.30 uur wordt een rondleiding gegeven in de heemkamer van Heemkundekring Vehchele in het oude Raadhuis en er is ook een historische stadswandeling door het centrum van Veghel. In Zijtaart is zaterdag het dorpshuis open van 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook kan er een bezoek worden gebracht aan het voormalige klooster en de tentoonstelling 150 jaar parochie Zijtaart.

In Eerde geeft tussen 11.00 uur en 16.00 uur uur de parochiekerk haar schatten prijs, en dat is misschien wel voor de laatste keer. Deze kerk, of ‘kleine kathedraal’, is 150 jaar oud en staat momenteel namelijk op de nominatie om tot school te worden omgebouwd.

Volledig scherm De Sint Petrusbasiliek © John Schouten / PVE

Boxtel, duurzaam bouwen in hout

De gemeente Boxtel heeft zes gebouwen die meedoen aan de Monumentendag. De organisatie hier heeft een eigen thema verzonnen: duurzaam bouwen in hout. Op verschillende plekken is te zien hoe hout door de eeuwen heen is gebruikt als bouwmateriaal. In de De Sint-Petrusbasiliek kunnen mensen de 16e-eeuwse houten kapconstructie bezichtigen. Ook de Nederlands Hervormde kerk uit 1812 aan de Clarissenstraat is te bezoeken.

Boxtelse particulieren zetten eveneens de deur open: van Boerderij de Halfgalg aan de Onrooi 13 tot een Oostenrijkse woning aan de Leenhoflaan 5. De 18e-eeuwse dwarsdeelschuur van De Halfgalg wordt op het moment gerestaureerd en op locatie wordt daarover uitleg gegeven.

Op het Baanderherencollege demonstreert vanaf 13.00 uur de Brabantse Populierenvereniging hoe langs de A2 gekapte bomen worden hergebruikt. En in en rondom de Bolwoning op de Kleine Aarde aan Het Klaverblad 13 zijn vanaf 12.30 uur presentaties over de start in 1973. In Gestel is de oude toren zaterdag open voor publiek en in Berlicum is er een (fiets)route van 20 kilometer langs 14 locaties waar parapluhooibergen te zien zijn. Een boerderij aan Wamberg 5, de enige Berlicumse boerderij op Dungens grondgebied (Spurkstraat 90) en Huize Vredendaal aan Beekveld 26 in Berlicum zijn dan ook opengesteld.

