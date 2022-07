Den Dungen mag toch dobberen in Meerse Plas

DEN DUNGEN - Op de valreep een mooie meevaller voor de Stichting Held. Het evenement Den Dungen Dobbert, met talrijke activiteiten die ook ín het water van de Meerse Plas in Den Dungen zouden plaats hebben, kan dit weekeinde ook op én in het water plaatshebben. De eerder gevonden blauwalg is door de daling van de zomerse temperatuur goeddeels verdwenen.

Eerder deze week kreeg Stichting Held nog vanuit de provincie te horen dat er een zwemverbod van kracht was omdat bemonstering van het water uit het Dungens Gat (Meerse Plas) de aanwezigheid van blauwalg had opgeleverd. Nieuwe metingen van later deze week tonen aan dat de blauwalg drastisch is afgenomen.

Droge editie toch weer nat

John van Rutten van Held: ,,We hadden al geschakeld naar een ‘droge’ editie van Den Dungen Dobbert. Omdat Boxtel veel dranghekken nodig heeft voor de Bazaar, konden we van Den Bosch hekken krijgen om het strand af te zetten. Dat hebben we nu met het nieuws van de provincie, dat het zwemverbod is opgeheven, maar weer afgezegd. En gaan we weer op de 'natte’ versie over.”

Warm weer

Blauwalg hoort van nature thuis in het oppervlaktewater. Het zijn eigenlijk geen algen of wieren, maar bacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als veel voedingsstoffen in het water zitten, het aanhoudend warm is (20-30°C) en water niet goed doorstroomt, kan dat een blauwalgbloei veroorzaken. Er vormen zich drijflagen, die zich makkelijk ophopen aan de oevers, op stranden of in jachthavens.

Volledig scherm Het groen rond de Meerse Plas wordt aangepakt. Er is veel achterstallig onderhoud aan bomen en struiken. © Domien van der Meijden

Ziek

Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden als ze met blauwalg in aanraking komen. Ze krijgen last van irritaties aan de ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, misselijkheid, maag- en darmklachten. In sommige gevallen kunnen zelfs grotere gezondheidsproblemen optreden. Meestal verminderen de klachten na een dag of vijf.

In het water

Nu de blauwalg onder de kwetsbare norm is gezakt, mag er weer gezwommen worden. Den Dungen Dobbert wordt zaterdag 9 juli van 13.00 uur tot 23.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur gehouden. Er zijn talrijke activiteiten voor kinderen en hun ouders op het strand en in het water.



