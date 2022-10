‘Dertig kilometer in de kernen’ zijn de telkens terugkerende toverwoorden van Veilig Verkeer Gestel

Wie een brief schrijft aan de gemeente Boxtel, moet veel geduld hebben

BOXTEL - Of het nu écht belangrijk is of niet, een noodkreet of een roep om aandacht. De brieven van inwoners van Boxtel aan B en W komen lang niet altijd bij het college terecht. En hebben geen vaste termijn voor beantwoording. ,,Ontluisterend’’, vindt Eric van den Broek van de SP.

5 oktober