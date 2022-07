Diamanten paar Christ (87) en Ria (83) uit Berlicum: ‘We zijn nog heel vief’

,,Iedere keer kwamen we elkaar weer tegen”, vertelt Ria nadat ze Christ had ontmoet op de kermis in Rosmalen. Ze was toen 18 lentes jong. ‘Hé brilleke’, riep hij tegen haar. Daar heb je die bril weer, dacht ze bij zichzelf. De verkering tussen Christ en Ria liep nou niet bepaald gesmeerd. ,,De eerste drieënhalfjaar was het uit en aan”, aldus Ria. ,,Het was nogal eens een keer een knipperlicht”, vult Christ aan. ,,Maar de aanhouder wint”, zegt hij gedecideerd.