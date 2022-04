Dirk van Eeten, het nieuwe gezicht in Sint-Michielsgestel

Van Eeten is sinds 2014 gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Heumen. Hij treedt per 1 juli in dienst. Dirk van Eeten heeft een ruime gemeentelijke ervaring, opgedaan bij de gemeente Lichtenvoorde en de gemeente Heumen, beide in Gelderland. De nieuwe gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel werkte eerder als jurist, maar ook als leidinggevende van meerdere sectoren en als directeur bedrijfsvoering.

Levendig

Van Eeten kijkt uit naar zijn komst naar Sint-Michielsgestel. ,,Mijn eerste indruk is dat Sint-Michielsgestel een levendige gemeenschap is met betrokken inwoners, waar ruimte is voor ontwikkeling. Ik kijk ernaar uit om op deze voor mij nieuwe plek een bijdrage te leveren aan het leven en welzijn van de inwoners.”

Nieuw team

Burgemeester Han Looijen geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders de samenwerking met Van Eeten met vertrouwen tegemoet ziet. ,,In Sint-Michielsgestel starten we straks met een nieuw college. Het is mooi dat we in dat nieuwe team ook al heel snel een nieuwe en ervaren gemeentesecretaris mogen verwelkomen. Daar zijn we echt heel blij mee.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.