Dit was Paaspop 2019 in 15 foto's

Traumaheli landt derde keer in week tijd in Schijndel voor medische assisten­tie

21 april SCHIJNDEL - Een traumahelikopter is zondagavond in Schijndel geland voor medische assistentie in een weiland langs de Brouwhuisstraat. Iemand was onwel geworden, waarbij de trauma-arts eerste hulp verleende. Uiteindelijk is hij met de patiënt in een ambulance naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch gereden.