Dj Sophie Francis (20) uit Rooi gaat de wereld over: ‘Heb een geweldig leven, maar soms ook echt zwaar’

Oorlogsver­ha­len in Boxtelse bieb: wie waren de redders van de Petrusto­ren?

10 oktober BOXTEL - Het heeft niet veel gescheeld of de eeuwenoude Petrustoren was aan het einde van de bezetting in Boxtel opgeblazen door de Duitsers. De toenmalige pastoor Van Besouw kreeg op donderdag 28 september 1944 van de Duitse staf die onder leiding stond van generaal Walter Poppe, het bevel om de torenspits binnen enkele dagen af te breken of anders ‘vrijwillig af te branden’. Maar de toren staat er nu nog steeds.