Documentaire over Brabantse Veda (19) met doodswens maakt veel reacties los: ‘Dapper, heftig, verdrietig...’

Veda meldt zich op haar 17e aan bij de Levenseindekliniek in de hoop dat zij haar kunnen helpen met haar ultieme wens: euthanasie. Dat gaat niet zomaar. Door de vele diagnoses die ze in de afgelopen jaren kreeg, lijkt haar wens alleen maar moeilijker te worden. In hoeverre kan iemand met zo veel psychische problemen over haar eigen leven beslissen? En is iemand van 17 jaar met psychisch lijden niet veel te jong om ‘uitbehandeld’ te zijn?