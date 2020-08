Dood Jack de Vlieger: vakbond in shock, PvdA-voorganger intens verdrietig

Gestel zet koers naar meer dan duizend nieuwe woningen in 2026

20 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Sint-Michielsgestel stevent af op de bouw van meer dan duizend woningen tot 2026. De allergrootste uitdaging voor de komende jaren is vooral goedkoop bouwen. Zowel in de huur- als koopsector. En kleinere woningen, want daar is grote behoefte aan.