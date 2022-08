Dorpszeskamp Berlicum verhuist naar Nijvelaar

Openlucht­mis bij Mariakapel in Esch en Lourdes­grot in Liempde

LIEMPDE/ESCH - Een openluchtmis bij de Mariakapel in Esch én een openluchtmis bij de Lourdesgrot in Liempde. Ter gelegenheid van Maria-Tenhemelopneming, de feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel met lichaam en ziel wordt herdacht en gevierd.

10 augustus