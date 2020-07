Dronken jongen wil fiets meenemen in ambulance na eenzijdig ongeluk in Sint-Oedenrode

Lutfyah vindt oase van rust in Bloemen­wijk, ‘Hier leef ik echt in vrijheid’

23 juli SCHIJNDEL - Lutfyah Antar belandde vanuit oorlogsgebieden in Syrië en Libanon in de Schijndelse Bloemenwijk. Hier vond ze haar geluk en is ze nu actief als thuishulp en als vrijwilliger in de wijk. ,,Hier leef ik echt in vrijheid.”