Drugsdealer met 125 zakjes drugs verstopt achter autoradio aangehouden in Boxtel

Expositie Jan van den Dungen: ooggetuige in gefotoshop­te schilderij­en

SCHIJNDEL - Eyewitness is de titel van een expositie van werk van de Schijndelse kunstenaar Jan van den Dungen. Ooggetuige dus. Letterlijk en figuurlijk, want Van den Dungen is in verschillende historische decors zelf te zien: dankzij digitale fototechnieken.

29 oktober