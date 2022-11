Dungense scholen gaan ook regenpijpen doorzagen

SINT-MICHIELSGESTEL - De club van Met elkaar voor Mekaar mag ook in 2023 rekenen op een flinke bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel voor het afkoppelen van regenwater bij particuliere woningen. Voor 2023 zit er weer 80.000 euro in de pot om mensen te helpen in de achtertuinen schoon regenwater op te vangen. Ook twee scholen gaan meedoen.

Met elkaar voor Mekaar is een burgerinitiatief van vrijwilligers dat een paar jaar geleden begon met plannen om daken van woningen af te koppelen van het riool, zodat schoon regenwater langer vastgehouden kan worden in de achtertuinen. ,,Dat is toen een beetje met horten en stoten op gang gekomen”, weet wethouder Peter Raaijmakers.

Hoveniers

,,Dat kwam voor een deel door corona. Dan is het wat lastiger om mensen goed te bereiken. Maar later bleken ook hoveniers, die worden ingeschakeld om voorzieningen aan te leggen, nog niet helemaal zijn ingespeeld op hoe we dit willen aanpakken. Dat is inmiddels wel goed geregeld.”

Wethouder Sam Goossens is blij dat ook in 2023 er weer geld in de boeken gaat om het afkoppelproject verder uit te voeren. ,,De geldpot was inmiddels op. Er zijn al ruim tachtig woningen afgekoppeld. En met het jaarlijkse bedrag in 2023, dat is 80.000 euro, kunnen we ongeveer 160 woningen afkoppelen van het riool. Voor de resterende tijd in 2022 is nog 20.000 euro beschikbaar.”

Hernieuwd

In het verleden werd afgesproken dat particulieren bij Met elkaar voor Mekaar kunnen aankloppen om een bijdrage te krijgen voor het afkoppelen. Maar het bleef ook mogelijk om via de gemeente een verzoek in te dienen. ,,De samenwerking met Met elkaar voor Mekaar is nu hernieuwd en uitgebreid. Voortaan gaan alle afkoppelverzoeken van inwoners via dit burgerinitatief.”

Voorkant woningen bij rioolprojecten

Wethouder Lianne van de Aa vult aan: ,,Met elkaar voor Mekaar doet de achterkanten van de woningen. Als gemeente hebben we natuurlijk ook grotere rioolprojecten. Denk aan wat we in Middelrode doen. Dan gaat het om de voorzijde van de woningen. We vragen dan of buurtbewoners mee willen doen als we toch met het riool aan de slag gaan. Dan regelen wij het afkoppelen van de daken aan de voorzijde.”

Elke druppel telt

Het afkoppelen van particuliere woningen past qua beleid helemaal bij de uitgangspunten van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Door de kurkdroge zomers van de afgelopen jaren, en soms de enorme hoosbuien en de veranderingen in het klimaat, pleiten ze om in droge perioden zoveel mogelijk water vast te houden. ‘Als elke druppel telt’ wordt dan ook ruimhartig door de waterschappen ondersteunt. Zij verdubbelen dan ook de bedragen die gemeenten inzetten voor zaken als dit afkoppelproject.

Basisscholen

In Den Dungen gaan de basisscholen Fonkel en de Wegwijzer ook deelnemen aan het project. Wanneer dat gebeurt is nu nog niet bekend. De subsidies voor het afkoppelen zijn bestemd voor verschillende systemen om water op te vangen. Dat kan door simpelweg de regenpijp door te zagen en water in regentonnen op te vangen voor watergebruik in de tuin. Maar het kan ook gebruikt worden voor ingewikkelder oplossingen zoals het plaatsen van infiltratiekratten in de bodem of andere drainage-systemen.



